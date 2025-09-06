Düzce’de beklenen yağış şiddetli başladı

Haftalardan sıcak havalarla boğuşan Düzce’ye meteoroloji genel müdürlüğünden yağış uyarıcısında bulunuldu. Sabaha karşı başlaması beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Şiddetli bir şekilde başlayan yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara giriş yaparken, şiddetli yağış sebebi ile sokaklar kısa süre içerisinde gölete döndü. Yağışın 6 Eylül Cumartesi akşamına kadar etkili olması bekleniyor.

