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Düzce'de bahçede yılan paniği! Mahalle sakinleri soluksuz izledi 🐍 Yeşil renkli ve 1 metre...

İHA
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Giriş: 15.07.2022 16:12
Düzce'de kadınların bahçede yılan ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bahçede köşe bucak yılan araması yapıldı. Mahalle sakinleri ise duvarın arkasından izledi.
Ekipler harekete geçti! Mahalleli panikle izledi EKİPLER HAREKETE GEÇTİ! MAHALLELİ PANİKLE İZLEDİ

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