15 Temmuz 2022, Cuma
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Düzce'de bahçede yılan paniği! Mahalle sakinleri soluksuz izledi 🐍 Yeşil renkli ve 1 metre...
Düzce'de kadınların bahçede yılan ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bahçede köşe bucak yılan araması yapıldı. Mahalle sakinleri ise duvarın arkasından izledi.