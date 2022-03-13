13 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Düzce’de aile içi vahşet! Pompalı tüfekle dayısını öldürdü, yengesini yaraladı: Altından namus davası çıktı

Düzce’de aile içi vahşet! Pompalı tüfekle dayısını öldürdü, yengesini yaraladı: Altından namus davası çıktı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2022 18:47
Düzce Akçakoca’da, 23 yaşındaki Efe Vurmaz, dayısı Neşet Özdemir’i pompalı tüfekle vurarak öldürüp eşi Şengül Özdemir’i de yaraladı. Vurmaz’ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Aile içi vahşetin sebebi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Dayısını öldürdü, yengesini yaraladı
Dayısını öldürdü, yengesini yaraladı
20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinden inmedi!
20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinden inmedi!
Erdoğan Miçotakis görüşmesi sona erdi
Erdoğan Miçotakis görüşmesi sona erdi
20 lirayı beğenmeyince metrelerce...
20 lirayı beğenmeyince metrelerce...
Unkapanı Köprüsü neden ayrılıyor?
Unkapanı Köprüsü neden ayrılıyor?
Sigaraya zam fiyat listesi 2022 Mart
Sigaraya zam fiyat listesi 2022 Mart
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Kar banyosu yapıp Boğaz’a atladılar
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
Kartal’da Polislerin hem zor hem eğlenceli anları
Kartal'da Polislerin hem zor hem eğlenceli anları
Sıcaklık eksi 27 dereceye düştü!
Sıcaklık eksi 27 dereceye düştü!
İBB yetersiz kalınca vatandaş temizledi
İBB yetersiz kalınca vatandaş temizledi
Unkapanı Köprüsü 3. kez ayrıldı
Unkapanı Köprüsü 3. kez ayrıldı
Daha Fazla Video Göster