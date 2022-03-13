13 Mart 2022, Pazar
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Düzce’de aile içi vahşet! Pompalı tüfekle dayısını öldürdü, yengesini yaraladı: Altından namus davası çıktı
Düzce Akçakoca’da, 23 yaşındaki Efe Vurmaz, dayısı Neşet Özdemir’i pompalı tüfekle vurarak öldürüp eşi Şengül Özdemir’i de yaraladı. Vurmaz’ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Aile içi vahşetin sebebi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...