Düzce’de 55 yaşındaki şahıs kayboldu

Olay, Cumayeri Hamascık Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Basri Odabaş’ın ailesi durumundan endişe edince Jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Bölgeye ulaşan ekipler en son görüldüğü noktadan itibaren arama çalışmalarına başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN