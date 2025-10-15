15 Ekim 2025, Çarşamba

Düzce'de 55 yaşındaki şahıs kayboldu
Düzce’de 55 yaşındaki şahıs kayboldu

Düzce’de 55 yaşındaki şahıs kayboldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 14:38
Olay, Cumayeri Hamascık Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Basri Odabaş’ın ailesi durumundan endişe edince Jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Bölgeye ulaşan ekipler en son görüldüğü noktadan itibaren arama çalışmalarına başladı.
