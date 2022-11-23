Düzce depreminin inanılmaz anları kamerada!

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde hissedildi. Depremin inanılmaz anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.