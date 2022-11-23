23 Kasım 2022, Çarşamba
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Düzce depremine papağanın tepkisi sosyal medyada gündem oldu!
Düzce'de meydana gelen deprem sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'un Pendik ilçesinde de hissedilen depremde, bir evdeki papağın anlık sarsıntıya verdiği tepki olay oldu.