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Düzce depremine papağanın tepkisi sosyal medyada gündem oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2022 09:37
Düzce'de meydana gelen deprem sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'un Pendik ilçesinde de hissedilen depremde, bir evdeki papağın anlık sarsıntıya verdiği tepki olay oldu.
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