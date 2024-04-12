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Düz yolda takla atan kamyonet güvenlik kamerasında

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Giriş: 12.04.2024 16:56
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Kamyonetin düz yolda takla atması saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.
Düz yolda takla atan kamyonet kamerada
Düz yolda takla atan kamyonet kamerada
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