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Duygular, organlar üzerinde etkili mi?

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Giriş: 04.06.2022 17:50
Duygular, organlar üzerinde etkili mi? Yaşanılan duygular en çok hangi organ üzerinde etki gösteriyor? Korku kalbe mi zarar mideye mi?
Duygular, organlar üzerinde etkili mi?
Duygular, organlar üzerinde etkili mi?
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