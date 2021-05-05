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Duygu Çelikten'i gömenlere tahliye istenince annesi Leyla Çelikten mahkemede yıkıldı
Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten, kızını gömenlere tahliye istenince mahkeme heyetinin önünde diz çökerek, "Para karşılığı kızımı gömen, vahşi hayvanlara yedirenler gün yüzü görmesin. Ben yavrumu geri istiyorum" dedikten sonra fenalık geçirdi.