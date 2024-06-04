04 Haziran 2024, Salı
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Duvarını balyozla kırdığı marketi soyup yorulunca meyve suyu içen şüpheli tutuklandı
Adana’da duvarını balyozla kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çalan, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Mustafa G. (56), yakalandı. İfadesinde, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Ben hırsızlık yapmadım” diyen Mustafa G., tutuklandı.