Düşüp yerde sürünerek odasına gitmeye çalışan engelliye kayıtsız kalanlara soruşturma

Konya'da Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, bakımı yapılan bedensel engelli bir kişinin koridorda yere düşüp, sürünerek odaya girmesi ve görevlilerin kayıtsız kalmasına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Temmuz ayında yaşanan olayla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından sorumlular hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Ereğli ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan merkezde bakımı yapılan bir bedensel engellinin yere düşüp, sürünerek odaya girmesi ve görevlilerin de kayıtsız kalmasına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, koridorda ayakta durmaya çalışan bedensel engelli kişi, yere düşüyor. Durumu fark eden iki kadın görevli, yanına gelip bir süre konuşuyor, ardından ayrılıyor. Yerde yatmaya ve oturmaya devam ettikten sonra sürünerek odaya girmeye çalışırken çalışanların bu duruma kayıtsız kaldığı yer alıyor.

Yaşanan olayın rehabilitasyon merkezi tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında ise sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı belirtildi. Adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.