06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Duştan çıkınca fark etti! Kirasını 3 ay ödeyemedi ev sahibi çelik kapıyı söktü
Adana’da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı.