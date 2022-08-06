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Duştan çıkınca fark etti! Kirasını 3 ay ödeyemedi ev sahibi çelik kapıyı söktü

İHA
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Giriş: 06.08.2022 16:37
Adana’da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı.
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