22 Ağustos 2022, Pazartesi
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Düşen minibüsü elleriyle tutan kadınlar
Bursa'da bir minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da banketten düşüp takla atacak aracı tutup kazayı önledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.