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Düşen minibüsü elleriyle tutan kadınlar

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Giriş: 22.08.2022 13:57
Bursa'da bir minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da banketten düşüp takla atacak aracı tutup kazayı önledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Düşen minibüsü elleriyle tutan kadınlar
Düşen minibüsü elleriyle tutan kadınlar
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