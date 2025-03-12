Duruşma günü kapıya bıçakla dayandı!

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan Servet Dağeşen, alt katında oturan 71 yaşındaki komşusuyla halı silkeleme meselesi yüzünden tartışmaya girdi. Yaşlı kadının oğlunun da dahil olmasıyla olay iyice büyüdü ve taraflar davalık oldu. İddiaya göre saldırgan komşu, duruşma günü bile Dağeşen’in kapısına bıçakla dayandı. Üstelik sadece bununla da kalmadı... Tüm detaylar A Haber'de.

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