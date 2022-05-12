Dürümlü saldırısının 6. yılı

PKK'lı teröristler 12 Mayıs 2016'da, Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdi. 16 kişinin şehit olduğu 23 kişinin de yaralandığı kanlı saldırının üzerinden 6 yıl geçti ama acılar hala taze. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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