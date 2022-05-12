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Dürümlü saldırısının 6. yılı

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 12:19
PKK'lı teröristler 12 Mayıs 2016'da, Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdi. 16 kişinin şehit olduğu 23 kişinin de yaralandığı kanlı saldırının üzerinden 6 yıl geçti ama acılar hala taze. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Dürümlü saldırısının 6. yılı
Dürümlü saldırısının 6. yılı
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