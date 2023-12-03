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Dürümcüde korkutan yangın! Sabah saatlerinde yükselen alevler paniğe yol açtı

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Giriş: 03.12.2023 08:54
Son dakika haberleri... İstanbul Sancaktepe'de bir dürümcüde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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Dürümcüde korkutan yangın!
Dürümcüde korkutan yangın!
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