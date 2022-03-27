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Dursun Zehir cinayetinde kan donduran gerçekler! Cinayet zanlısı Yasin Şanal: Testereyle 5 parçaya böldüm

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Giriş: 27.03.2022 14:07
Dursun Zehir cinayetindeki detaylar kan dondurdu. Yaşlı adamın cebindeki 5 bin lira yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Yasin Şanal, Zehir'i testereyle 5 parçaya bölüp cesedi denize attığını itiraf etti. Yasin Şanal ve yaşlı adamın torunu Kerim Bekar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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