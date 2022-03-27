27 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dursun Zehir cinayetinde kan donduran gerçekler! Cinayet zanlısı Yasin Şanal: Testereyle 5 parçaya böldüm
Dursun Zehir cinayetindeki detaylar kan dondurdu. Yaşlı adamın cebindeki 5 bin lira yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Yasin Şanal, Zehir'i testereyle 5 parçaya bölüp cesedi denize attığını itiraf etti. Yasin Şanal ve yaşlı adamın torunu Kerim Bekar tutuklanarak cezaevine gönderildi.