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Duraktaki kişiye yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp görüntü çeken 7 kişi adliyede

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Giriş: 02.09.2023 18:41
Bursa'da, otobüs durağında oturan, trans birey olduğu belirtilen kişiye kamyonetle yaklaşıp yangın tüpüyle gaz sıkan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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