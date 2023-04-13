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Durakta cansız bedeni bulunmuştu: Sigara içtiği için öldürülmüş

İHA
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Giriş: 13.04.2023 12:54
Güncelleme:13.04.2023 12:55
Adana’da kapalı durakta ölü bulunan şahsın uyarıya rağmen sigara içtiği için kendisi gibi aynı yerde yaşayan şüpheli tarafından darp edilmesi sonucu öldüğü ortayı çıktı. Yakalanan şüpheli suçun itiraf ederken çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.
Sigara içtiği için öldürülmüş
Sigara içtiği için öldürülmüş
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