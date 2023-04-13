Durakta cansız bedeni bulunmuştu: Sigara içtiği için öldürülmüş

Adana’da kapalı durakta ölü bulunan şahsın uyarıya rağmen sigara içtiği için kendisi gibi aynı yerde yaşayan şüpheli tarafından darp edilmesi sonucu öldüğü ortayı çıktı. Yakalanan şüpheli suçun itiraf ederken çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.