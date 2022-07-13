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Duraklardaki asansör ve yürüyen merdivenlerin arızalanması vatandaşların tepkisini çekti

AA
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Giriş: 13.07.2022 15:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızalı olması yolcuların tepkisine neden oldu. Kent genelindeki bazı metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma istasyonlarındaki bazı yürüyen merdiven ve asansörler, arıza nedeniyle hizmet vermiyor.
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