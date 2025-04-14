14 Nisan 2025, Pazartesi
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“Dur' ihtarından polisin üzerine sürerek kaçtı! 10 kilometrelik kovalamaca ile yakalandı
Antalya'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yapınca yakalandı. Kovalamaca sırasında aracı polis ekiplerinin üzerine süren ve çok sayıda aracı tehlikeye sokan sürücünün 13 farklı suçtan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olduğu öğrenildi.