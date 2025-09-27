27 Eylül 2025, Cumartesi
'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polis otosuna çarptı: 2 polis memuru yaralı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, ekip otosuna çarparken, kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Ekipler tarafından yapılan incelemede; otomobilden bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.