’Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polis otosuna çarptı: 2 polis memuru yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, ekip otosuna çarparken, kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Ekipler tarafından yapılan incelemede; otomobilden bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN