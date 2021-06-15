15 Haziran 2021, Salı
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'Dur' ihtarına uymadı! Polise çarpan sürücü böyle yakalandı
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mahsun K. ve arkadaşı Zafer Yasin A., otomobille kaçmaya başladı. Önce bir polis memuruna ardından park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Kovalamaca anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.