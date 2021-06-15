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'Dur' ihtarına uymadı! Polise çarpan sürücü böyle yakalandı

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Giriş: 15.06.2021 08:47
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mahsun K. ve arkadaşı Zafer Yasin A., otomobille kaçmaya başladı. Önce bir polis memuruna ardından park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Kovalamaca anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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