23 Haziran 2024, Pazar
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“Dur” ihtarına uymadı motosikleti bağlandı: 7 bin 945 lira ceza yedi
Bolu'da polis ekiplerinin denetim yaptığını fark eden motosiklet sürücüsü denetimden kaçtı. Şahsın peşine düşen motosikletli trafik polisi kaçan sürücü B.T.'yi kısa sürede yakaladı. Abart egzoz takmaktan ve yaya geçidini kullanmaktan B.T.'ye toplam 7 bin 945 lira ceza yazıldı.