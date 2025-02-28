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Dur ihtarına uymadı hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada

"Dur" ihtarına uymadı hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 19:14
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinden kaçan otomobil, önce seyir halindeki bir motosiklete, ardından da park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsünde, hızla gelen otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer aldı.
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Dur ihtarına uymadı hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada
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