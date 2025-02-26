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Dur ihtarına uymadı, aracını polislerin üstüne sürdü

"Dur" ihtarına uymadı, aracını polislerin üstüne sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 01:54
Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri T 7454 KK Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobili ekibin üstüne sürerek olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kilometrelerce kovalamacanın yaşandığı esnada, polis ekipleri aracın lastiklerine ateş açtı. Aracın sol lastiği patlayınca aracı durdurarak terk eden sürücü koşarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Dur ihtarına uymadı, aracını polislerin üstüne sürdü
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