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Dünyayı kendisine hayran bırakan adam 'yok artık' dedirtti | Evinin garajında hayalindeki spor otomobili yaptı!

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Giriş: 23.03.2022 11:22
Güncelleme:23.03.2022 11:22
Güney Afrika'da yaşayan bir kişi hayallerindeki otomobili yapmak için kolları sıvadı. Kendi evinin garajında malzemeleri alıp işe koyulan usta iş bittiğinde herkesi kendisine hayran bıraktı.
Evinin garajında spor otomobil yaptı!
Evinin garajında spor otomobil yaptı!
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