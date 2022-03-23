23 Mart 2022, Çarşamba
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Dünyayı kendisine hayran bırakan adam 'yok artık' dedirtti | Evinin garajında hayalindeki spor otomobili yaptı!
Güney Afrika'da yaşayan bir kişi hayallerindeki otomobili yapmak için kolları sıvadı. Kendi evinin garajında malzemeleri alıp işe koyulan usta iş bittiğinde herkesi kendisine hayran bıraktı.