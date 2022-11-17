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Dünyaya 460 gram gelen bebek 137 günlük mücadeleyle yaşama tutundu

AA
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Giriş: 17.11.2022 13:35
Mersin'de 24 haftalıkken prematüre olarak 460 gram ağırlığında doğan bebek, 137 günlük tedavisinin ardından annesiyle buluştu. Akdeniz ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Meryem Sevim, hamileliğinin 20. haftasında sancılarının başlaması üzerine eşi Kemal Sevim tarafından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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