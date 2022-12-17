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Dünyasını sırtında taşıyan Sarıkeçili Yörükler

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Giriş: 17.12.2022 13:11
Konar-Göçerlik kültürünü asırlardır yaşatan Sarıkeçili yörükleri bir kez daha yollara düştü. A Haber muhabiri Mehmet Miras da, bu zorlu yolculukta uçar ailesinin yanındaydı. Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatan Sarıkeçili Yörüklerin, bin yıllık göç hikayesi geliyor ekranlarınıza.
Dünyasını sırtında taşıyan Sarıkeçili Yörükler
Dünyasını sırtında taşıyan Sarıkeçili Yörükler
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