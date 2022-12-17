Dünyasını sırtında taşıyan Sarıkeçili Yörükler

Konar-Göçerlik kültürünü asırlardır yaşatan Sarıkeçili yörükleri bir kez daha yollara düştü. A Haber muhabiri Mehmet Miras da, bu zorlu yolculukta uçar ailesinin yanındaydı. Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatan Sarıkeçili Yörüklerin, bin yıllık göç hikayesi geliyor ekranlarınıza.