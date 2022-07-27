27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı! Kendi kendini bile yiyor!

Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı! Kendi kendini bile yiyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2022 09:21
Çıngıraklı yılan gibi dünyanın en tehlikeli ve zehirli yılanlarının üstesinden gelme ve kendi kendini yeme konusunda nam salan Kral yılanı bu kez de ABD'de görüntülendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kral yılanının kendinden çok daha büyük bir yılanı yediği görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada, 'Kral Onu Aldı' başlığıyla hızla yayıldı.
Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı!
Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı!
Cem’in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret
Cem'in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret
Şanlıurfa’da satırlı sopalı kavga kamerada
Şanlıurfa'da satırlı sopalı kavga kamerada
İşsiz kalmıştı! Şimdi paraya para demiyor
İşsiz kalmıştı! Şimdi paraya para demiyor
Kahramana veda...
Kahramana veda...
Muhammed Cem’in sağlık durumu nasıl?
Muhammed Cem'in sağlık durumu nasıl?
Genci 2 otomobilin arasında sıkıştırdı
Genci 2 otomobilin arasında sıkıştırdı
İşte Cem Muhammed’in ilk yaşadı ev!
İşte Cem Muhammed'in ilk yaşadı ev!
Beykoz’da ormanlık alanda yangın!
Beykoz'da ormanlık alanda yangın!
2200 rakımda serinleten keşif!
2200 rakımda serinleten keşif!
Harmandalı Çöplüğü sorunu çözülemiyor
Harmandalı Çöplüğü sorunu çözülemiyor
Ümitcan Uygun hakkında flaş karar
Ümitcan Uygun hakkında flaş karar
Daha Fazla Video Göster