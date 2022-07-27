27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı! Kendi kendini bile yiyor!
Çıngıraklı yılan gibi dünyanın en tehlikeli ve zehirli yılanlarının üstesinden gelme ve kendi kendini yeme konusunda nam salan Kral yılanı bu kez de ABD'de görüntülendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kral yılanının kendinden çok daha büyük bir yılanı yediği görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada, 'Kral Onu Aldı' başlığıyla hızla yayıldı.