Dünyanın Rengi! İşte geçtiğimiz haftanın renkli görüntüleri

Geride bıraktığımız hafta Avrupa'dan Amerika'ya Afrika'dan Asya'ya birçok renkli görüntüye sahne oldu. A Haber’in hazırladığı Dünyanın Rengi programı bunları izleyicileri için derledi.

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