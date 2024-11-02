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Dünyanın Rengi! İşte geçtiğimiz haftanın renkli görüntüleri

Dünyanın Rengi! İşte geçtiğimiz haftanın renkli görüntüleri

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 14:07
Geride bıraktığımız hafta Avrupa'dan Amerika'ya Afrika'dan Asya'ya birçok renkli görüntüye sahne oldu. A Haber’in hazırladığı Dünyanın Rengi programı bunları izleyicileri için derledi.
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