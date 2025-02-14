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Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’ne can suyu

Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’ne can suyu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 08:45
Konya'da 5 milyon yıllık geçmişe sahip Meke Gölü, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurumaya yüz tutmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gölün kuraklıktan kurtarılması için hayata geçirilen Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinde ilk aşama tamamlandı. İşte detaylar...
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Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’ne can suyu
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