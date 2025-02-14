14 Şubat 2025, Cuma
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Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’ne can suyu
Konya'da 5 milyon yıllık geçmişe sahip Meke Gölü, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurumaya yüz tutmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gölün kuraklıktan kurtarılması için hayata geçirilen Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinde ilk aşama tamamlandı. İşte detaylar...