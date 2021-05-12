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Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü! Isırığı 10 dakika içinde öldürüyor!

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Giriş: 12.05.2021 14:20
Güncelleme:12.05.2021 14:31
Şanlıurfa'da uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı. Öte yandan dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu.
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Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü!
Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü!
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