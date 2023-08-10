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Dünyanın en zehirli türlerinden biri! Kendi eşlerini bile yiyorlar… O ilimizde yakalandı

İHA
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Giriş: 10.08.2023 15:00
Dünyanın en zehirli türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini de yemeleriyle tanınan hayvan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı. Vücuttaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine sebep olduğu öğrenilen tür yetkililere teslim edildi.
Dünyanın en zehirlilerinden! O ilimizde yakalandı DÜNYANIN EN ZEHİRLİLERİNDEN! O İLİMİZDE YAKALANDI

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