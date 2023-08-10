Dünyanın en zehirli türlerinden biri! Kendi eşlerini bile yiyorlar… O ilimizde yakalandı

Dünyanın en zehirli türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini de yemeleriyle tanınan hayvan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı. Vücuttaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine sebep olduğu öğrenilen tür yetkililere teslim edildi.

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