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Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler

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Giriş: 04.12.2020 14:35
Güncelleme:04.12.2020 14:44
Hawaii'nin cennet adası Kauai'de kaydedilen görüntüler izleyenleri büyüledi. Bir grup macera tutkunu içnden şelale akan dünyanın en uzun ikinci deniz mağarasını botla geçti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Hawaii'nin cennet adası Kauai'de kaydedilen görüntüler izleyenleri büyüledi. Bir grup macera tutkunu içinden şelale akan dünyanın en uzun ikinci deniz mağarasını botla geçti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ DENİZ MAĞARASI! İÇİNDEN ŞELALE AKAN MAĞARADAN BOTLA GEÇTİLER

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