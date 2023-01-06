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Dünyanın en tehlikeli sporlarından... 400’den fazla sporcu Rize'de buluşacak

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Giriş: 06.01.2023 09:35
Rize 8 Ocak'ta dünyanın dört bir yanından gelecek kayakçıları ağırlayacak. Sporcular Kaçkar dağlarının zirvesinde unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
Dünyanın en tehlikeli sporlarından! O ilimizde... DÜNYANIN EN TEHLİKELİ SPORLARINDAN! O İLİMİZDE...

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Dünyanın en tehlikeli sporlarından! O ilimizde...
Dünyanın en tehlikeli sporlarından! O ilimizde...
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