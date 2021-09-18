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Dünyanın en iyi kulağı: Buğra Çankır | İlk otizmli doktora öğrencisi oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 18.09.2021 16:58
Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneği ile "Müzikal deha" kabul edilen otizmli piyanist Buğra Çankır, Ankara müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde girdiği sınavda tüm aşamaları başarıyla geçerek Türkiye’nin otizmli ilk doktora öğrencisi olmayı başardı. Ama hikayesi daha yeni başlıyor, o Kültür Bakanlığı'nın ilk otizmli sanatçısı olmak ve farkındalık yaratmak istiyor.
Dünyanın en iyi kulağı: Buğra Çankır
Dünyanın en iyi kulağı: Buğra Çankır
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