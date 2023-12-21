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Dünyanın en iyi kebabı nerde yenir? Taste Atlas'ın bu yılki listesi belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 13:06
Güncelleme:21.12.2023 13:07
Geleneksel tariflere yönelik çalışmalarıyla bilinen Taste Atlas'ın bu yılki listesinde çökertme kebabı da yer aldı.
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Dünyanın en iyi kebabı nerde yenir?
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