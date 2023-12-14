14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! 8 Türk yemeği dünyanın en iyi yemekleri arasında

Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! 8 Türk yemeği dünyanın en iyi yemekleri arasında

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 17:03
2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı. Dünya mutfağından birçok lezzetin yer aldığı listede 8 Türk yemeği yer alıyor. Damak çatlatan lezzetiyle listede yer alan çağ kebabının sırlarını A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan çağ kebap ustası Muammer Tanhaş anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
8 Türk yemeği dünya listesinde!
8 Türk yemeği dünya listesinde!
Cinayet gibi kaza! Görüntüler ortaya çıktı
Cinayet gibi kaza! Görüntüler ortaya çıktı
4 kişinin iterek çaldığı otomobil kamerada
4 kişinin iterek çaldığı otomobil kamerada
HTS’den çıktı! Erzan’ın 131 saniyelik sır görüşmesi
HTS'den çıktı! Erzan'ın 131 saniyelik sır görüşmesi
Önce bahar sonra kara kış!
Önce bahar sonra kara kış!
Köy evlerini A Haber görüntüledi
Köy evlerini A Haber görüntüledi
’Mavi bebek’ kabusu! Arkadaşını katletti
'Mavi bebek' kabusu! Arkadaşını katletti
Aydın’da iş yerinde patlama; 1 işçi yaralı
Aydın'da iş yerinde patlama; 1 işçi yaralı
Kadın voleybolcuya şiddet!
Kadın voleybolcuya şiddet!
Araçlara üzerine çıktılar, dışkılarını sürdüler
Araçlara üzerine çıktılar, dışkılarını sürdüler
Zirai İHA teknolojisi tarlalarda
Zirai İHA teknolojisi tarlalarda
İşte yağış öncesi ve sonrası Alibey Barajı
İşte yağış öncesi ve sonrası Alibey Barajı
Daha Fazla Video Göster