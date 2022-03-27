27 Mart 2022, Pazar
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Dünyanın en güzelleri listesinde Türk var mı? Dünyanın en güzelleri listesinde hangi Türk güzeli kaçıncı sırada?
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Her yıl ilk 10'a giren Türk güzeller bu yıl listede sonlarda yer aldı. Öyle ki bu sene Fahriye Evcen listeye bile giremedi. Peki hangi güzel listede yer aldı?