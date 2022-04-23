23 Nisan 2022, Cumartesi
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Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı
Kapadokya’da üretilen dünyanın en büyük Bayrak Balonu Kapadokya’da havalandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede üretilen ve üzerinde Türk Bayrağı figürü bulunan Bayrak Balon, dünyanın en büyük Bayrak Balonu unvanını da almış oldu.