Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı

Kapadokya’da üretilen dünyanın en büyük Bayrak Balonu Kapadokya’da havalandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede üretilen ve üzerinde Türk Bayrağı figürü bulunan Bayrak Balon, dünyanın en büyük Bayrak Balonu unvanını da almış oldu.