Dünyanın dört bir yanında bayram heyecanı

Kurban Bayramı dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlarca coşkuyla karşılandı. Avrupa'dan Orta Doğu'ya Balkanlar'dan Afrika'ya kadar bir çok bölgede Müslümanlar camilere akın etti.

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