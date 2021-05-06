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Dünyanın birçok yerinden et almaya İzmir'e geliyorlar! Eti almak için araba takas etmeyi teklif eden oluyor

İHA
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Giriş: 06.05.2021 13:31
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kasap dükkanında satılan sığır eti, fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kilosu bin 200 dolar (yaklaşık 10 bin TL) olan et için yurt içi ve yurt dışından birçok talep geliyor. Bazı müşteriler eti almak için arabasını takas olarak teklif ediyor.
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