Dünyada üst üste 10 aydır sıcaklık rekoru! İklim değişikliğinin etkisi ilk 3 ayda görüldü

Mart ayı, dünyanın üst üste sıcaklık rekoru kırdığı onuncu ay oldu. İklim değişikliğinin etkileri ise daha yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye başlandı. Okyanuslardaki ısınma ise alarm veriyor.

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