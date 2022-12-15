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Dünyada tek! Böyle doğdular... Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Giriş: 15.12.2022 10:56
Fas'ta dünyaya gelen dünyanın tek dokuzları, doğumlarından 19 ay sonra Mali'deki evlerine döndü. Mali hükümeti Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 9 kardeş için, aileye destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.
Dünyada tek! Böyle doğdular... DÜNYADA TEK! BÖYLE DOĞDULAR...

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Dünyada tek! Böyle doğdular...
Dünyada tek! Böyle doğdular...
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