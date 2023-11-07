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Dünyada sadece 2 tane bulunuyor! Biri İngiltere'de diğeri Türkiye'de

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Giriş: 07.11.2023 09:46
Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Basilica Therma Roma Hamamı´nın turizme açılması için başlatılan çevre düzenleme çalışması tamamlandı.
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