Dünyada en çok görülen rüyalar belirlendi! Rüyada en çok yılan görülüyor

Uyku düzeni ve sağlığı üzerine çalışmalar yürüten Brilliant British'ten bir ekip, Google'da yapılan aramaların verilerini bir araya getirdi. Çalışma sonucunda Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar belirlendi.

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