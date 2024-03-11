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Dünyada düşüşte, Türkiye'de artışta! Gıda fiyatları neden artışta?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 18:13
Gıda fiyatları küresel düzeyde iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye’de aralıksız yükseliyor. Gıda fiyatlarını kim neden yükseltiyor? Seçim dönemlerinde kasıtlı zam mı yapılıyor? A Haber ekibi bu soruların cevaplarını aradı. İşte detaylar…
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