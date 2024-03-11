Dünyada düşüşte, Türkiye'de artışta! Gıda fiyatları neden artışta?

Gıda fiyatları küresel düzeyde iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye’de aralıksız yükseliyor. Gıda fiyatlarını kim neden yükseltiyor? Seçim dönemlerinde kasıtlı zam mı yapılıyor? A Haber ekibi bu soruların cevaplarını aradı. İşte detaylar…

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