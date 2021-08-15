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Dünyada bir ilk! Yılda 100 bin yolcuya hizmet veriliyor

DHA
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Giriş: 15.08.2021 14:29
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından işletilen ve 2007 yılında aldığı işletme ruhsatıyla dünyada ilk, Türkiye'de ise tek 'üniversite havalimanı' olarak tarihe geçen Hasan Polatkan Havalimanı, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ile hac ve umre seferleri olmak üzere, yılda 100 bin yolcuya hizmet veriyor. Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "Haftada 20 civarında sefer oluyor. Pandemi öncesinde yıllık yolcu sayısımız 100 bin civarındaydı. Geçen yıl pandemiye rağmen 47 bin yolcu havalimanımızdan faydalandı" dedi.
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