Dünyada 1 milyona yakın çocuk kazadan ölüyor! Çocukların hayatı için tehdit ev kazaları

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in verilerine göre, dünyada her yıl 1 milyona yakın çocuk ev kazalarının yol açtığı yaralanmalar sonucu yaşamını yitiriyor. Çocukları bu kazalardan korumak için alınacak tedbirleri uzman isim A Haber’de anlattı.

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