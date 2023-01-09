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Dünyada 1 milyona yakın çocuk kazadan ölüyor! Çocukların hayatı için tehdit ev kazaları

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 12:50
Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in verilerine göre, dünyada her yıl 1 milyona yakın çocuk ev kazalarının yol açtığı yaralanmalar sonucu yaşamını yitiriyor. Çocukları bu kazalardan korumak için alınacak tedbirleri uzman isim A Haber’de anlattı.
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